Ура! UFC не стала отменять бой Хабиба против Фергюсона
18 апреля состоится бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона, место встречи еще неизвестно.
18 апреля состоится бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона, место встречи еще неизвестно.
Бой чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона пройдет без зрителей, сообщил президент организации Дэйна Уайт, передает "Медуза". Он не стал раскрывать, где состоится поединок, но отметил, что организаторы определились с местом.
Первоначально бой должен был пройти в ”Барклайс-центре” в Нью-Йорке, но от этой спортивной арены отказались из-за распространения коронавирусной инфекции. Ожидается, что Нурмагомедов проведет защиту титула в бою против Фергюсона 18 апреля.
На фоне пандемии коронавирусной инфекции в UFC решили отменить три мероприятия в марте и апреле.
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