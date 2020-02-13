"Украл, выпил, в тюрьму". Почему в России обожают Емельяненко-младшего?

"Мне вообще Александр импонирует. Не считаю, что он является образцом для подражания, но зато он честный. Почему его любит народ? Потому что Александр похож на большинство мужчин, населяющих нашу страну. Александр Емельяненко — русский мужик из средней полосы России. Украл, выпил, в тюрьму.

Все ребята, которые тренируются или не тренируются, во многом похожи на него. Кто-то был в местах не столь отдаленных, кто-то просто может выпить, погудеть, подраться, кого-то обозвать. Это нормально для нас. К сожалению, но это факт", - приводит слова Минеева портал Sport 24.

Напомним, что в январе 38-летний Емельяненко был арестован на 7 суток за пьяный дебош в Анапе. Ранее он отсидел несколько лет за изнасилование домработницы.