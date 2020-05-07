Украинским боксерам Усику и Ломаченко предлагают российское гражданство

sports.ru EST

Vasyl Lomachenko Foto: Adam Hunger, AP

Знаменитые украинские боксеры чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1) и тяжеловес Александр Усик (17-0) попали в базу данных сайта "Миротворец". Федерация бокса России готова помочь им с получением российских паспортов.