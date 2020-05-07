07.05.2020, 22:10

Украинским боксерам Усику и Ломаченко предлагают российское гражданство

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Vasyl Lomachenko
Vasyl LomachenkoFoto: Adam Hunger, AP

Знаменитые украинские боксеры чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1) и тяжеловес Александр Усик (17-0) попали в базу данных сайта "Миротворец". Федерация бокса России готова помочь им с получением российских паспортов.

Украинский сайт "Миротворец" позиционирует себя как центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины. "Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", – говорится в сообщении.

Накануне вышел российский православный фильм "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором снялись Усик и Ломаченко.

Федерация бокса России заявила, что готова ходатайствовать о предоставлении украинским боксерам российского гражданства.

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