Украинским боксерам Усику и Ломаченко предлагают российское гражданство

Знаменитые украинские боксеры чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1) и тяжеловес Александр Усик (17-0) попали в базу данных сайта "Миротворец". Федерация бокса России готова помочь им с получением российских паспортов.
Украинский сайт "Миротворец" позиционирует себя как центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины. "Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", – говорится в сообщении.
Накануне вышел российский православный фильм "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором снялись Усик и Ломаченко.
Федерация бокса России заявила, что готова ходатайствовать о предоставлении украинским боксерам российского гражданства.
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