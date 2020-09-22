22.09.2020, 19:00
Украинский боксер россиянам: "Крым - ваш. Вы его отстроите, а потом мы его заберем"(52)
Проживающий в США 34-летний украинский боксер-легковес Иван Редкач (23-5) высказался о ситуации с Крымом.
Проживающий в США 34-летний украинский боксер-легковес Иван Редкач (23-5) высказался о ситуации с Крымом.
"Крым - ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберем снова. Не волнуйтесь. Крым — это Украина. Тот, кто говорит, что Крым русский, — это временно. Я там все свое детство провел, а русские приезжали к нам. На курорт.
Мы вам дали попользоваться, не беда. В ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно", — приводит слова Редкача Sport24?, ссылаясь на прямую трансляцию в "Инстаграме".
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