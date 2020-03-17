17.03.2020, 19:12

Украинский боксер Лисовой погиб в ДТП под Киевом

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Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

Многократный призер чемпионатов Украины в тяжелом весе Дмитрий Лисовой погиб в ДТП в районе села Ходосовка.

Дмитрий Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу в весовой категории до 91 кг, а также выступал за боксерский клуб "Украинские атаманы".

"Димон, как же так... Порядочный, добрый, трудяга, наш "Атаман"...Уходят лучшие! Покойся с миром.." - написал у себя в Facebook пресс-секретарь Федерации бокса Александр Подаваленко.

По информации dtp.kiev.ua, Audi на высокой скорости протаранил Daewoo, нарушивший правила проезда перекрёстков,

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