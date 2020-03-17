Украинский боксер Лисовой погиб в ДТП под Киевом

Многократный призер чемпионатов Украины в тяжелом весе Дмитрий Лисовой погиб в ДТП в районе села Ходосовка.
Дмитрий Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу в весовой категории до 91 кг, а также выступал за боксерский клуб "Украинские атаманы".
"Димон, как же так... Порядочный, добрый, трудяга, наш "Атаман"...Уходят лучшие! Покойся с миром.." - написал у себя в Facebook пресс-секретарь Федерации бокса Александр Подаваленко.
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