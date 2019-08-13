Украинские боксеры отказались ехать на чемпионат мира в Россию

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу, который пройдет 7-15 сентября в Екатеринбурге, сообщает XSPORT.
Лидеры сборной Украины приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира. Об этом сообщил руководитель пресс-службы федерации бокса Украины Александр Подаваленко:
"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в Европейских играх, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины – точно принимать участие в соревнованиях в России не будут".
В то же время Федерация бокса Украины не будет чинить препятствий тем спортсменам, которые захотят участвовать в мировом первенстве.
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