13.08.2019, 02:10

Украинские боксеры отказались ехать на чемпионат мира в Россию

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rus.delfi.ee
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Vladimie Zelenski ja Viktor Vykhryst
Vladimie Zelenski ja Viktor VykhrystFoto: Instagram

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу, который пройдет 7-15 сентября в Екатеринбурге, сообщает XSPORT.

Лидеры сборной Украины приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира. Об этом сообщил руководитель пресс-службы федерации бокса Украины Александр Подаваленко:

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в Европейских играх, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины – точно принимать участие в соревнованиях в России не будут".

В то же время Федерация бокса Украины не будет чинить препятствий тем спортсменам, которые захотят участвовать в мировом первенстве.

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