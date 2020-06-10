Украинская модель с 13-м размером груди проведет бой в ММА

Украинская модель Мила Кузнецова, собиравшаяся после посещения выставки-музея братьев Кличко начать профессиональную боксерскую карьеру, изменила свой план.
По информации украинских СМИ, 32-летняя модель с обхватом груди 115 см намерена провести свой первый бой осенью в смешанных единоборствах Поединок пройдет в Таиланде - соперница украинки пока не определена.
Кузнецова отметила, что вылетит в Таиланд для подготовки к бою, как только будет возобновлено международное авиасообщение.
Организатором поединка выступает российский блогер и предприниматель Максим Мернес. По его словам, колоритная украинка проведет выставочный бой, на турнир приглашен ирландец Конор Макгрегор, а гонорары участникам будут выплачивать в криптовалюте.
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