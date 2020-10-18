Украинец Ломаченко сенсационно проиграл молодому боксеру из США

Вчера состоялся главный бой последних месяцев: Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса.
В Лас-Вегасе на арене MGM Grand завершился вечер профессионального бокса. В главном событии чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проиграл чемпиону IBF в легком дивизионе Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) решением судей.
Новый чемпион WBA, WBO, IBF и WBC Franchise в легком весе Теофимо Лопес стал самым молодым чемпионом в истории, который завоевал четыре титула чемпиона мира. Он сделал это в 23 года.
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