Тренер сборной России подозревается в убийстве. У него нашли кокаин

Год назад в Солнечногорском районе Московской области был убит директор торгового центра. Сначала главным подозреваемым в организации убийства бизнесмена считалась его супруга. Теперь по этому уголовному делу задержаны 35-летний Осия и еще несколько лиц - они дают показания в качестве подозреваемых.

При задержании Осия выбросил из окна мешок с белым веществом. В пакете нашли 1,8 кг кокаина.

Самым известным учеником Осии является известный российский боец Магомед Исмаилов (16-2). В апреле он должен был провести бой с Александром Емельяненко (28-7), но из-за пандемии коронавируса этот поединок перенесен на более поздний срок.

Под руководством Осии сборная России выиграла в 2019 году чемпионат мира по ММА. Уроженец Абхазии удостоен звания "Заслуженный тренер России".