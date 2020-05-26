Тренер сборной России подозревается в убийстве бизнесмена
Заслуженный тренер России по смешанным единоборствам Владимир Осия подозревается в организации заказного убийства.
Заслуженный тренер России по смешанным единоборствам Владимир Осия подозревается в организации заказного убийства.
Год назад в Солнечногорском районе Московской области был убит директор торгового центра. Сначала главным подозреваемым в организации убийства бизнесмена считалась его супруга. Теперь по этому уголовному делу задержаны 35-летний Осия и еще несколько лиц - они дают показания в качестве подозреваемых.
Самым известным учеником Осии является известный российский боец Магомед Исмаилов (16-2). В апреле он должен был провести бой с Александром Емельяненко (28-7), но из-за пандемии коронавируса этот поединок перенесен на более поздний срок.
Под руководством Осии сборная России выиграла в 2019 году чемпионат мира по ММА. Уроженец Абхазии удостоен звания "Заслуженный тренер России".
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