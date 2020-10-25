Тренер Хабиба рассказал, чем займется спортсмен после завершения карьеры

”Прощаемся с величайшим бойцом всех времен и встречаем великого тренера, который присоединился ко мне, чтобы воспитывать будущих чемпионов”, — написал Мендес.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Гэтжи на турнире UFC 254 завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.

Для Нурмагомедова эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.