Топ-5 причин, почему новый российский чемпион UFC Петр Ян действительно крутой

Умение выживать в непростых жизненных условиях

Петр начинал с боев в ночных клубах Омска, куда переехал без семьи в 15 лет ради тренировок. Ян прошел уникальный путь не только благодаря самоотдаче, но еще дерзости и отсутствию страха.

Омский тренер Юрий Демченко, встретивший Петра Яна, когда тому было 15, рассказывал:

"У меня был товарищ Константин Маньков. Так вот Константин с Петром работали на Енисее, разгружали баржи. Костя говорил, что есть пацан, которому 14 лет, а он наравне со взрослыми перетаскивает мешки по 50-60 кг. Петр тогда хотел денег для семьи заработать и одновременно занимался боксом — думал, видимо, где-то себя попробовать. Костя меня попросил обратить внимание на него. Я предложил попробовать в училище олимпийского резерва поступить, потом в СибГУФК. И Петр решил переехать" — пишет Matchtv.ru.

Разносторонность

Российский самбист и боец смешанных единоборств Виталий Минаков отмечает, что боксерское прошлое сыграло на руку Петру Яну — поэтому среди бойцов ММА он отличается хорошо поставленной ударной техникой и интересными комбинациями. При этом, как заметил Минаков, далеко не всем удается успешно применять боксерскую технику в ММА, пишет 360tv.

"Я всегда говорил, что чистый бокс в ММА не работает. Но Петр Ян ломает этот стереотип: ему удается комбинировать боксерские приемы".

А еще у Яна есть образование. Вот что вспоминает Саят Абдрахманов, который помог Петру подписать контракт с UFC довел бойца до чемпионского пояса:

"Когда Ян дипломную писал, у него уже были в АСВ бои с Магомедовым. И я договаривался, чтобы ему разрешили досрочно сдать "госы" и диплом. Я бы здесь большую благодарность его жене выразил, Юле. Она его заставляла учить. Помню, что звонил ей и спрашивал: ”Учил Петя?” Она говорит: ”Три раза мне прочитал”. Тема диплома у него была ”Предсоревновательная подготовка студентов-боксеров высокой квалификации”" — пишет Matchtv.ru.

Стремительность

В середине 2018 года Петр буквально ворвался в UFC: вырубил Теруто Исихару на UFC Fight Night 132, а уже через месяц бросил вызов Джону Линекеру, который находился на шестой строчке рейтинга. Джон вызвал Забита Магомедшарипова, когда Яир Родиригес снялся с боя против Забита, но ответил Петр. Поединок так и не состоялся: Джон просто перестал отвечать, однако страстное желание Петра побеждать проявилось еще тогда, - пишет блогер Панчер на Sports.ru.