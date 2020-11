Тайсон vs Джонс: узнайте, насколько люди верят в Майка Тайсона

Долгожданное возвращение Майка Тайсона, признанного лучшим боксером всех времен, состоится, по эстонскому времени, в это воскресенье. После 15-летнего перерыва и убедительных доказательств формы, приводившихся в социальных сетях в последние месяцы, 54-летний Тайсон выйдет на ринг против 51-летней легенды бокса Роя Джонса-младшего.

Битва титанов взбудоражила мир спортивных ставок. Согласно статистике OlyBet, люди верят в успех Майка Тайсона и предсказывают его победу в это воскресенье с уверенным коэффициентом 1,43. Шансы Роя Джонса, согласно спортивным ставкам, не совсем равны и оцениваются коэффициентом 2,62, что сохраняет вероятность победы для каждого из боксеров. Предсказания спортивных болельщиков близятся к кульминации, вы можете сделать свою ставку на поединок Тайсон vs Джонс здесь.

История возвращения Тайсона началась в апреле этого года, когда в своем интервью рэперу T. боксер четко заявил, что хочет вернуться в спортзал и восстановить былую форму. В мае бывший чемпион в супертяжелом весе в Instagram продемонстрировал фанатам свои способности и подтвердил, что он вернулся в спорт! Еще через несколько месяцев Майк Тайсон объявил, что осенью будет драться с Роем Джонсом, лучшим боксером в категории pound-for-pound. Изначально бой был запланирован на сентябрь, но поединок отложили на два месяца, чтобы отвести на тренировки больше времени.

По мнению спортивных медиа, Майк Тайсон – быстрый, подвижный боец с опасными боковыми хуками, достать которого очень сложно. Мощный боксер-тяжеловес, который быстро уклоняется от ударов и шаг за шагом приближается к противнику. Приблизившись, Тайсон использует всю силу своих ударов. Так за чемпионским поясом Тайсона 44 боя, выигранных нокаутом.

Но и соперник Тайсона Рой Джонс-младший не мальчик для битья. Это, явно, достойный соперник, у которого есть реальный шанс выйти с ринга победителем. Рой Джонс-младший не придерживается классического стиля, и это ключ его успеха. Вместо классических ударов Рой использует хуки, особенно левые, которыми ранее уже были поражены 47 его соперников. За силой этих ударов стоит трицепс нереальной мощности. Вы можете следить за результатами ставок на спорт и сделать свою ставку здесь.

Майк Тайсон (50-6)

Родился: 30 июня 1966 (возраст 54 года)

Прозвища: Iron Mike, Kid Dynamite, The Baddest Man on the Planet

Рост: 178 см

Вес: 99,8 кг

Размах рук: 180 см

Рой Джонс-младший (66-9)

Родился: 16 января 1969 (возраст 51 год)

Прозвища: Junior, Superman, RJ, Captain Hook

Рост: 180 см

Вес: 90 кг

Размах рук: 188 см

Факт заключается в том, что оба боксера – легенды спорта и «плохие парни», которые снова в форме и снова вернулись на ринг. Свой последний профессиональный матч Тайсон провел в 2005 году, когда проиграл Кевину Макбрайду из Ирландии. Джонсон-младший в последний раз выходил на ринг в 2018, что закончилось победой над Скоттом Сигмоном. Узнать коэффициенты спортивных ставок Olybet и сделать свои ставки на захватывающую битву титанов можно здесь.