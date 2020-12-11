11.12.2020, 16:15

Супертяж Джошуа сразится с Пулевым за четыре чемпионских пояса


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Kubrat Pulev vs Anthony Joshua.
Kubrat Pulev vs Anthony Joshua.Foto: Ekspress Meedia

12 декабря в Лондоне пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе. В поединке за четыре пояса сойдутся 31-летний британец Энтони Джошуа (23-1) и 39-летний болгарин Кубрат Пулев (28-1).

Единственное поражение в карьере Пулев потерпел в 2014 году, проиграв нокаутом Владимиру Кличко.

Джошуа, в свою очередь, поколотил украинского тяжеловеса весной 2017 года. После этого поражения Кличко завершил свою карьеру.

Британский тяжеловес в поединке с Пулевым будет защищать чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

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