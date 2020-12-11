Супертяж Джошуа сразится с Пулевым за четыре чемпионских пояса

Единственное поражение в карьере Пулев потерпел в 2014 году, проиграв нокаутом Владимиру Кличко.

Джошуа, в свою очередь, поколотил украинского тяжеловеса весной 2017 года. После этого поражения Кличко завершил свою карьеру.

Британский тяжеловес в поединке с Пулевым будет защищать чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.