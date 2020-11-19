СУПЕР! 17-летняя боксерша из Кивиыли завоевала медаль чемпионата Европы

В черногорской Будве близится к завершению юниорский чемпионат Европы (U-19) по боксу. В весовой категории до 51 кг бронзовую медаль гарантировала себе воспитанница Кивиылиского клуба бокса Диана Горишная.
В четвертьфинальном поединке молодая эстонская боксерша победила болгарку Благовесту Грегориеву единогласным решением судей. В полуфинале, который пройдет 20 ноября, Горишная выйдет на ринг против польки Алексы Кубицки.
Трудолюбие - залог успеха
Горишная тренируется в Кивиыли под руководством Владимира Чуркина. К сожалению, ее тренер из-за болезни не смог отправиться в Черногорию - в четвертьфинале Диане секундировал представитель латвийской делегации Илья Жилинский.
"Боксом Диана занимается два года, - отметил Чуркин в разговоре с RusDelfi. - Ее медаль в Черногории, с одной стороны, неожиданна, но в тоже время закономерна. Отличительная черта Дианы - трудолюбие. Работать тренеру с такими спортсменами всегда приятно".
Подарок ко дню рождения
"Диана учится в Ида-Вирумааском центре профессионального образования в Йыхви и тренируется 5 раз в неделю. 22 ноября ей исполняется 18 лет. Можно сказать, что сделала себе подарок ко дню рождения", - добавил тренер.
Молодые эстонские боксерши второй год подряд выигрывают медали на титульных топ-турнирах. В прошлом году бронзовым призером юношеского чемпионата Европы (U-17) стала представительница маардуского "Калева" Яна Вилль.
На юниорском чемпионате Европы в Черногории выступал также Матвей Стариков. К сожалению, он свой стартовый поединок проиграл.
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Ученые назвали вкусный способ сжигания жира
Названо заболевание, уменьшающее риск заражения COVID-19
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку