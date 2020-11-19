СУПЕР! 17-летняя боксерша из Кивиыли завоевала медаль чемпионата Европы

В четвертьфинальном поединке молодая эстонская боксерша победила болгарку Благовесту Грегориеву единогласным решением судей. В полуфинале, который пройдет 20 ноября, Горишная выйдет на ринг против польки Алексы Кубицки.

Трудолюбие - залог успеха

Горишная тренируется в Кивиыли под руководством Владимира Чуркина. К сожалению, ее тренер из-за болезни не смог отправиться в Черногорию - в четвертьфинале Диане секундировал представитель латвийской делегации Илья Жилинский.

"Боксом Диана занимается два года, - отметил Чуркин в разговоре с RusDelfi. - Ее медаль в Черногории, с одной стороны, неожиданна, но в тоже время закономерна. Отличительная черта Дианы - трудолюбие. Работать тренеру с такими спортсменами всегда приятно".

Подарок ко дню рождения

"Диана учится в Ида-Вирумааском центре профессионального образования в Йыхви и тренируется 5 раз в неделю. 22 ноября ей исполняется 18 лет. Можно сказать, что сделала себе подарок ко дню рождения", - добавил тренер.

Молодые эстонские боксерши второй год подряд выигрывают медали на титульных топ-турнирах. В прошлом году бронзовым призером юношеского чемпионата Европы (U-17) стала представительница маардуского "Калева" Яна Вилль.

На юниорском чемпионате Европы в Черногории выступал также Матвей Стариков. К сожалению, он свой стартовый поединок проиграл.