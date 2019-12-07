Судьи не смогли определить победителя боя Поветкин - Хантер

Один судья по итогам 12-раундового боя отдал победу Поветкину - 115:113, второй – Хантеру 115:113, третий дал ничью 114:114.

В главном поединке вечера британец Энтони Джошуа сразится с чемпионом мира американцем Энди Руисом. На кону в этом бою четыре чемпионских пояса.