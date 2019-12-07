Судьи не смогли определить победителя боя Поветкин - Хантер

40-летний российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин (35-2) провел в Саудовской Аравии бой с 31-летним американцем Майклом Хантером (18-1). Поединок завершился вничью.
Один судья по итогам 12-раундового боя отдал победу Поветкину - 115:113, второй – Хантеру 115:113, третий дал ничью 114:114.
В главном поединке вечера британец Энтони Джошуа сразится с чемпионом мира американцем Энди Руисом. На кону в этом бою четыре чемпионских пояса.
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