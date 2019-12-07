07.12.2019, 23:05

Судьи не смогли определить победителя боя Поветкин - Хантер

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Povetkin vs Hunter
Povetkin vs HunterFoto: Valery Sharifulin/TASS

40-летний российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин (35-2) провел в Саудовской Аравии бой с 31-летним американцем Майклом Хантером (18-1). Поединок завершился вничью.

Один судья по итогам 12-раундового боя отдал победу Поветкину - 115:113, второй – Хантеру 115:113, третий дал ничью 114:114.

В главном поединке вечера британец Энтони Джошуа сразится с чемпионом мира американцем Энди Руисом. На кону в этом бою четыре чемпионских пояса.

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