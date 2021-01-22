22.01.2021, 21:30

Спецназ ФСБ задержал в Москве белорусского бойца ММА. Он вырубил на родине 5 силовиков

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KÄERAUAD
KÄERAUADFoto: MEELIS TOMSON, Õhtuleht

Известный белорусский тяжеловес ММА Алексей Кудин (26-12) задержан в Москве. Ему угрожает экстрадиция на родину. Во время августовской акции протеста в родном Молодечно 36-летний боец отправил в нокаут 5 сотрудников правоохранительных органов.

Кудин был жестко задержан белорусскими силовиками 10 августа. После выборов президента Беларуси в Молодечно проходила несанкционированная акция протеста. Тяжеловес утверждал, что в ней не участвовал, а пошел посмотреть из любопытства. Там возникла ситуация, в ходе которой Кудину пришлось показать силу своих кулаков.

Тяжеловес объявлен в розыск
Через полторы недели пребывания за решеткой Кудин появился на телеэкране в сюжете БелТВ. Боец ММА принес извинения сотрудникам правоохранительных органов за причиненные "телесные повреждения". Тяжеловес был отпущен домой под подписку о невыезде.

19 ноября уголовное дело спортсмена должен был рассматривать в Молодечно суд. Кудин вышел из дома ранним утром, но в здании суда он так и не появился. Боец был объявлен в розыск.

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Спустя три недели после своего исчезновения Кудин дал большое интервью российскому видеоблогеру Александру Лютикову, в котором поведал, как нокаутировал 5 правоохранителей и покинул страну.

Силовики получили компенсацию
Сам Кудин, по его словам, находился в это время в Европе. За свою безопасность он, кажется, не опасался, поэтому очень детально рассказывал, как после его коронных ударов "улетали в космос" силовики. Одному из них он даже проломил защитный шлем.

Заявления на бойца ММА написали подполковник, которому Кудин ударом в челюсть выбил зуб, и прапорщик. Остальные пострадавшие никаких претензий ему не предъявляли, поскольку они, по словам Кудина, были командированы из России.

Кудин заплатил подполковнику 1800 долларов за причиненный ущерб и страдания, прапорщик получил 7000 долларов. Пострадавшие написали заявления, что не имеют претензий к Кудину, однако уголовное дело все же было отправлено в суд.

Грозил реальный срок
По белорусскому законодательству максимальный срок за сопротивление сотруднику внутренних органов - 5 лет лишения свободы. "Знакомые из правоохранительных структур сказали, что с учетом моих спортивных заслуг я получу "четверочку", - отмечал Кудин в декабрьском интервью. - Терять лучшие годы карьеры тяжеловеса за решеткой мне не хотелось, поэтому я решил "сделать ноги". Жена об этом ничего не знала".

Сам Кудин, по его словам, пытался легализоваться в Европе. Тяжеловес понимал, что в Россию ему приезжать небезопасно, поскольку между странами существует договор об экстрадиции, но он все-таки приехал в Москву, где был задержан по запросу белорусских властей. Некоторые СМИ утверждают, что задержание тяжеловеса проводил спецназ ФСБ.

Смелый прогноз тяжеловеса
В декабрьском интервью Кудин оптимистично предсказал падение власти Александра Лукашенко к весне: "Все идет к закату. Силовики на стороне Лукашенко, пока им платят бабки. Они получают 2-3 косаря баксов в месяц. Где еще можно заработать такие деньги?"

На президентских выборах Кудин голосовал за Светлану Тихановскую: "Я не говорю, что она великий лидер, но есть надежда, что ситуация в стране изменится к лучшему".

После задержания тяжеловеса в Москве белорусские оппозиционеры и часть спортивного сообщества обратились в российские властные структуры с просьбой не выдавать бойца ММА. Одна из причин - многодетность спортсмена. Кудин с супругой воспитывают 5 несовершеннолетних детей, 3 из которых - приемные.

Не совсем, правда, понятен один момент. Ранее Кудин в своем интервью утверждал, что нокаутировал во время акции протеста в Молодечно и граждан России. Не исключен вариант, что после задержания спортсмена в Москве и у них появятся претензии к бойцу ММА.

22 января Домодедовский суд Московской области арестовал Кудина на 2 месяца. По некоторым данным, тяжеловес просит у российских властей политическое убежище. Как выясняется, после своего ноябрьского побега из Молодечно Кудин все время находился в Москве.

Кто такой Кудин?
Уроженец Молодечно - один из самых известных белорусских бойцов. Кудин 7 раз становился чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу среди любителей.

В смешанных единоборствах Кудин дебютировал в 2002 году. Выиграл 26 боев (20 - нокаутом), потерпел 12 поражений.

По словам Кудина у него на руках контракт на 3 боя в американском промоушене кулачных боев Bare Knuckle Fighting. Сумма контракта - 70 000 долларов.

В 2015 году в рамках российского промоушена смешанных единоборств M-1 Global Кудин должен был провести поединок с эстонским тяжеловесом Денисом Смолдаревым, однако из-за травмы белоруса бой не состоялся.

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