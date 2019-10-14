Сосед по подъезду избил чемпионку мира по боксу

32-летняя Софья Очигава — серебряный призер олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы. Софья основала собственный Фонд развития спорта и поводит турниры под собственным именем.

В начале октября поздно ночью на женщину в подъезде жилого комплекса "Да Винчи" напали. Софья возвращалась домой, когда на неё набросился 28-летний сосед по имени Вадим. Мужчина размахивал кулаками и угрожал убить спортсменку.

— На почве чего возник конфликт пока устанавливается. Чем нападавший нанёс потерпевшей телесные повреждения пока неизвестно, травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью. Нападавший угрожал ей предметом, похожим на нож, — сообщил kp.ru источник.