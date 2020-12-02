Смолдарев сразится с чемпионом Кавказа по рукопашному бою. Кто победит?

Исмаилов последний бой провел летом, нокаутировав в третьем раунде известного тяжеловеса Александра Емельяненко (28-8). Этот поединок был очень широко разрекламирован, а результат боя вызвал большой резонанс в бойцовском сообществе.

Дагестанец не знает поражений

Всего в программе бойцовского вечера АСА 115 запланировано 16 поединков, в том числе бой 30-летнего эстонского тяжеловеса Дениса Смолдарева (14-7) с 26-летним дагестанцем Эльханом Мусаевым (6-0).

Соперник Смолдарева - чемпион России по грепплингу, победитель чемпионата Кавказа по рукопашному бою. Мусаев не проиграл в смешанных единоборствах еще ни одного боя, однако известных бойцов среди них не было.

Сумеет ли Смолдарев прервать неудачную серию?

Эстонский тяжеловес подходит к предстоящему поединку с серией из двух поражений подряд от поляка Даниэля Омельянчука и чеченца Алихана Вахаева. Если он проиграет и Мусаеву, то установит личный антирекорд и рискует потерять работу в АСА.

"У меня по контракту еще два боя. Уволить из организации могут в случае двух поражений подряд, - заметил в разговоре с Delfi Смолдарев. - Раньше у меня была уже такая серия, но я победил непобедимого на тот момент грека Янниса Арзуманидиса. В своих силах уверен - в Москве рассчитываю на победу. Мне нравится выходить в октагон против небитых бойцов".