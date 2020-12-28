Скончался трехкратный чемпион Эстонии по боксу Вячеслав Бурков

Бурков трижды выигрывал чемпионаты Эстонии (1991, 1992, 1993 г.), становился победителем международного турнира в Риге (1991 г.) и призером Chemistry Cup - Halle в 1993, в тому же году защищал честь страны на чемпионате мира в Тампере (Финляндия) в категории до 81 кг, но уступил в первом круге, в упорной борьбе поляку Войцеху Бартнику (5:4).

"Мы помним Славу добрым, открытым и воспитанным юношей, который всегда был приветливым, доброжелательным, позитивным человеком. Вячеслав занимался боксом в спортивном клубе "ПСК" под руководством тренера Юрия Зайцева и стал один из самых успешных его воспитанников. Расцвет Вячеслава пришелся на начало 90-х годов, придавших импульс молодому боксеру, которому в элитном боксе удалось сделать то, что не получилось в юношеские годы", - говорится в сообщении портала.

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