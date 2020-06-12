Скончался обладатель уникального рекорда в профессиональном боксе

Близкие знаменитого боксера сообщили, что 91-летний Пит в последние годы страдал деменцией. Его тело будет передано для научных исследований.

После завершения любительской карьеры (статистика боев 72-7) Радемахер решил попробовать свои силы на профессиональном ринге. Он сразу же бросил вызов действующему чемпиону мира Флойду Паттерсону — это уникальный случай в истории профессионального бокса, когда дебютант в первом же бою получил право бороться за чемпионский титул.

Матч состоялся в августе 1957 года, Во втором раунде Радемахеру удалось отправить Паттерсона в нокдаун. Однако действующий чемпион выглядел

сильнее - Паттерсон сделал 6 нокдаунов, а в конце шестого раунда закончил поединок нокаутом и защитил титул чемпиона мира.