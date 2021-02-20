Силламяэский допинг-боксер улетел в глубокий нокдаун. А как же дисклаф?

Формат боя предусматривал 4 раунда, но поединок был прерван досрочно. На последних секундах второго раунда Баннов пропустил чувствительный удар в лицо и оказался в тяжелом нокдауне. В начале третьего раунда россиянин еще раз уронил силламяэского боксера. Рефери оценил самочувствие эстонского боксера и прекратил бой.

Баннов дисквалифицирован до июня 2022 года

Решение было принято верное. Ведущий вечера объявил победителя боя, российский боксер успел дать интервью на ринге, а Баннову все это время оказывали в углу медицинскую помощь.

Очередное поражение Баннова, если исходить из его статистики, не удивляет. В этой ситуации интересно другое. Силламяэский боксер за нарушение антидопинговых правил находится под 4-летней дисквалификацией, которая истечет только 12 июня 2022 года.

За период дисквалификации Баннов провел уже 10 боев (1 ничья - 9 поражений) во Франции, Великобритании и России.

Боксеры не признают кодекс ВАДА?

"Мы не знаем, на каком основании Баннов проводит профессиональные бои на ринге, - отметил в разговоре с RusDelfi член правления Eesti Antidoping Хенн Валлимяэ. - Можно лишь предположить, что некоторые боксерские организации, под эгидой которых выступал Баннов, не признают кодекс ВАДА. Но это только предположение. Будем разбираться в этой ситуации".

Бойцовский вечер в подмосковном Красногорске, где будет участвовать Вячеслав Дацик, судя по логотипам на ринге, проходит под эгидой Федерации бокса России. Трудно поверить, что эта организация не признает кодекс ВАДА. Скорее всего, Баннов, которого приглашают на бои для обеспечения хорошей статистики соперникам, просто не сообщил организаторам о своей дисквалификации.