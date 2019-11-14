14.11.2019, 06:45

Секунданты эстонского бойца ММА арестованы в Москве за похищение человека


Геннадий Медведев
gennadi.medvedev@delfi.ee
EST
Dmitry Sosnovsky
Dmitry SosnovskyFoto: instagram.com/dmitry_sosnovsky

15 ноября в Варшаве пройдет бойцовское шоу АСА 101, в котором примет участие известный эстонский тяжеловес ММА Денис Смолдарев (14-5). Его соперником будет поляк Даниэль Омельянчук (22-9). В последний момент Смолдарев остался без двух секундантов.

Первоначально в числе секундантов нашего тяжеловеса значились два российских бойца смешанных единоборств Дмитрий Сосновский и Александр Гладков. Смолдарев ждал их в польской столице, но так и не дождался.

Бойцам ММА предъявлены подозрения
Как сообщает ТАСС, Сосновский был арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о похищении человека. Ему также предъявлено подозрение в вымогательстве. По информации Telegram-канала 112, арестован также Гладков, вместе с которым тренируется Сосновский.

Накануне портал Delfi общался со Смолдаревым, который уже прилетел в Варшаву. Он выражал озабоченность отсутствием российских тяжеловесов.

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"Они почему-то пока не выходят на связь", - сказал в интервью Delfi Смолдарев. Теперь причина их отсутствия и молчания известна.

Новый год встретят в тюрьме
Как сообщают российские СМИ, Сосновский был арестован на два месяца. По этому уголовному делу проходят еще пять человек - все они содержатся под стражей.

Инцидент произошел в Москве 22 октября. Представителя коммерческой организации затолкали в машину и привезли в офис. По версии следствия, там ему угрожали и избивали. От коммерсанта требовали простить долг 300 000 рублей (примерно 4200 евро) одному общему знакомому.

У адвоката Сосновского, правда, другой взгляд на случившееся. Он квалифицирует действия своего подзащитного, как самоуправство.

Пострадавший, похоже, не сразу обратился в полицию, поскольку бойцы ММА были задержаны лишь спустя три недели после инцидента. В минувший понедельник Сосновский и Гладков еще тренировались в Москве и готовились отправиться в Варшаву, но до польской столицы они так и не добрались - до 12 января они будут находиться в СИЗО.

Кто такой Сосновский?
30-летний Сосновский - топовый российский боец. Он выиграл в смешанных единоборствах все 11 проведенных боев. Самую громкую победу тяжеловес одержал в 2014 году, отправив в нокаут Александра Емельяненко. Весной прошлого года Сосновский успешно провел дебютный бой в UFC, выиграв поединок удушающим приемом.

39-летний Гладков провел 15 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел 3 поражения.

На бойцовском турнире в Варшаве Смолдареву будет помогать его спарринг-партнер Андрей Батеев.

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