Секунданты эстонского бойца ММА арестованы в Москве за похищение человека

Первоначально в числе секундантов нашего тяжеловеса значились два российских бойца смешанных единоборств Дмитрий Сосновский и Александр Гладков. Смолдарев ждал их в польской столице, но так и не дождался.

Бойцам ММА предъявлены подозрения

Как сообщает ТАСС, Сосновский был арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о похищении человека. Ему также предъявлено подозрение в вымогательстве. По информации Telegram-канала 112, арестован также Гладков, вместе с которым тренируется Сосновский.

Накануне портал Delfi общался со Смолдаревым, который уже прилетел в Варшаву. Он выражал озабоченность отсутствием российских тяжеловесов.

"Они почему-то пока не выходят на связь", - сказал в интервью Delfi Смолдарев. Теперь причина их отсутствия и молчания известна.

Новый год встретят в тюрьме

Как сообщают российские СМИ, Сосновский был арестован на два месяца. По этому уголовному делу проходят еще пять человек - все они содержатся под стражей.

Инцидент произошел в Москве 22 октября. Представителя коммерческой организации затолкали в машину и привезли в офис. По версии следствия, там ему угрожали и избивали. От коммерсанта требовали простить долг 300 000 рублей (примерно 4200 евро) одному общему знакомому.

У адвоката Сосновского, правда, другой взгляд на случившееся. Он квалифицирует действия своего подзащитного, как самоуправство.