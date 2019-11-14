Секунданты эстонского бойца ММА арестованы в Москве за похищение человека

Первоначально в числе секундантов нашего тяжеловеса значились два российских бойца смешанных единоборств Дмитрий Сосновский и Александр Гладков. Смолдарев ждал их в польской столице, но так и не дождался.
Бойцам ММА предъявлены подозрения
Как сообщает ТАСС, Сосновский был арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о похищении человека. Ему также предъявлено подозрение в вымогательстве. По информации Telegram-канала 112, арестован также Гладков, вместе с которым тренируется Сосновский.
Накануне портал Delfi общался со Смолдаревым, который уже прилетел в Варшаву. Он выражал озабоченность отсутствием российских тяжеловесов.
"Они почему-то пока не выходят на связь", - сказал в интервью Delfi Смолдарев. Теперь причина их отсутствия и молчания известна.
Новый год встретят в тюрьме
Как сообщают российские СМИ, Сосновский был арестован на два месяца. По этому уголовному делу проходят еще пять человек - все они содержатся под стражей.
Инцидент произошел в Москве 22 октября. Представителя коммерческой организации затолкали в машину и привезли в офис. По версии следствия, там ему угрожали и избивали. От коммерсанта требовали простить долг 300 000 рублей (примерно 4200 евро) одному общему знакомому.
У адвоката Сосновского, правда, другой взгляд на случившееся. Он квалифицирует действия своего подзащитного, как самоуправство.
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