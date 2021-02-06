06.02.2021, 08:15

Секс-символ ММА проиграла дебютный бой на голых кулаках

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Секс-символ ММА проиграла дебютный бой на голых кулаках
Paige VanZant vs Britain HartTwitter/BKFC

В США прошло бойцовское представление на голых кулаках BKFC 16. В главном событии вечера секс-символ ММА американка Пейдж Ванзант (8-5) проиграла 5-раундовый поединок боксерше Британ Харт (4-4).

На традиционной дуэли взглядов, которая состоялась за сутки до боя, 26-летняя Ванзант схватила соотечественницу за горло и оттолкнула ее. 31-летняя Харт попыталась ответить, однако организаторы разняли темпераментных девушек.

Ванзант обрела широкую популярность во время выступления в UFC. Откровенные снимки спортсменки привлекли внимание фанатов смешанных единоборств. В настоящий момент у Пейдж 2,7 млн подписчиков в "Инстаграме".

Правда, в клетке дела у спортсменки шли не лучшим образом. За последние годы она провела 4 боя, в которых потерпела 3 поражения. К тому же Пейдж
была не очень довольна своими гонорарами. В порыве откровения она призналась, что на рекламе в "Инстаграме" зарабатывает гораздо больше, чем получает за бои в клетке.

После таких слов продлевать контракт с силиконовой красоткой руководство UFC не стало. Впрочем, Пейдж быстро нашла новую работу, подписав контракт с промоушеном кулачных боев. Многие эксперты предрекали Ванзант в дебютном бою сокрушительное поражение и разбитое до крови лицо, но Пейдж в равной борьбе уступила сопернице.

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