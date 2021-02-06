СЕГОДНЯ: Волков против Оверима. Кто выиграет битву тяжеловесов UFC?

6 февраля в Лас-Вегасе пройдет бойцовское шоу UFC Fight Night 184. Главным событием вечера станет поединок тяжеловесов: 32-летний россиянин Александр Волков (32-8) сразится с 40-летним нидерландцем Алистаром Оверимом (47-18).
В Абсолютный бойцовский чемпионат Волков пришел за чемпионским поясом. Ранее он становился чемпионом Bellator (2012) и М-1 (2016 - выиграл бой у Дениса Смолдарева).
Удачное начало и драматичное поражение
Карьера Волкова в UFC началась удачно. Он выиграл четыре боя подряд и был очень близок к поединку за чемпионский титул, но упустил свой шанс: в октябре 2018 года россиянин в драматичной схватке проиграл практически выигранный бой американцу Деррику Льюису.
В случае победы над нидерландским ветераном Волков снова войдет в круг претендентов на чемпионский титул.
Волков перевесил Оверима
Оверим - очень непростой соперник, имеющий большой опыт выступления против российских бойцов. Сергею Харитонову он проиграл нокаутом в первом раунде - случилось это, правда, в 2007 году. А вот Сергея Павловича и Алексея Олейника нидерландец относительно недавно нокаутировал в первых раундах.
За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Оверим показал на весах 115,9 кг, вес Волкова - 119,7 кг.
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