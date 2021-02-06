СЕГОДНЯ: Волков против Оверима. Кто выиграет битву тяжеловесов UFC?

В Абсолютный бойцовский чемпионат Волков пришел за чемпионским поясом. Ранее он становился чемпионом Bellator (2012) и М-1 (2016 - выиграл бой у Дениса Смолдарева).

Удачное начало и драматичное поражение

Карьера Волкова в UFC началась удачно. Он выиграл четыре боя подряд и был очень близок к поединку за чемпионский титул, но упустил свой шанс: в октябре 2018 года россиянин в драматичной схватке проиграл практически выигранный бой американцу Деррику Льюису.

В случае победы над нидерландским ветераном Волков снова войдет в круг претендентов на чемпионский титул.

Волков перевесил Оверима

Оверим - очень непростой соперник, имеющий большой опыт выступления против российских бойцов. Сергею Харитонову он проиграл нокаутом в первом раунде - случилось это, правда, в 2007 году. А вот Сергея Павловича и Алексея Олейника нидерландец относительно недавно нокаутировал в первых раундах.

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Оверим показал на весах 115,9 кг, вес Волкова - 119,7 кг.