СЕГОДНЯ: Усик против Чисоры. Где смотреть бой тяжеловесов?

31 октября в Лондоне пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой супертяжеловесов. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) сразится с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
Накануне состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Уроженец Крыма оказался на 17 кило легче соперника.
Усик считается явным фаворитом поединка - он быстрее и моложе британца, но в поединке супертяжеловесов исход боя - тому немало примеров - может решить один удар.
Боксерский вечер в британской столице начнется в 20:00. Главный бой запланирован около полуночи. В Эстонии прямую трансляцию боксерского представления будет вести телеканал TV3 Sport 2.
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