СЕГОДНЯ: Усик против Чисоры. Где смотреть бой тяжеловесов?

Накануне состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Уроженец Крыма оказался на 17 кило легче соперника.

Усик считается явным фаворитом поединка - он быстрее и моложе британца, но в поединке супертяжеловесов исход боя - тому немало примеров - может решить один удар.

Боксерский вечер в британской столице начнется в 20:00. Главный бой запланирован около полуночи. В Эстонии прямую трансляцию боксерского представления будет вести телеканал TV3 Sport 2.