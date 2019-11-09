СЕГОДНЯ: Турнир UFC в Москве. Волков сразится с американцем. Кто победит?

9 ноября в Москве состоится бойцовское шоу UFC Москва. Главным событием вечера станут два поединка российских бойцов с американцами. Полусредневес Забит Магомедшарипов (17-1) сразится с Кэлвином Каттаром (20-3), а тяжеловес Александр Волков (30-7) проверит на прочность Грега Харди (5-1).
Накануне бойцовского вечера состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Магомедшарипов и Каттар показали одинаковый вес 66,2 кг. Харди показал на весах 120 кг, Волков оказался полегче - 113,8 кг.
Бывший игрок в американский футбол Харди пообещал интересное представление в Москве: "Ждите крови, веселье и шоу".
Последний бой Волков проводил осенью прошлого года. Тогда он в драматичном поединке проиграл американцу Деррику Льюису. Российский тяжеловес выиграл два раунда, но в концовке встречи пропустил мощный удар и проиграл. До конца боя оставалось 11 секунд.
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