СЕГОДНЯ: Супертяж Джошуа сразится с Пулевым за четыре пояса

12 декабря в Лондоне пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе. В поединке за четыре пояса сойдутся 31-летний британец Энтони Джошуа (23-1) и 39-летний болгарин Кубрат Пулев (28-1).
Единственное поражение в карьере Пулев потерпел в 2014 году, проиграв нокаутом Владимиру Кличко.
Джошуа, в свою очередь, поколотил украинского тяжеловеса весной 2017 года. После этого поражения Кличко завершил свою карьеру.
Британский тяжеловес в поединке с Пулевым будет защищать чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Джошуа оказался тяжелее соперника на один килограмм - 108 против 107.
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