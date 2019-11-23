23.11.2019, 17:20
СЕГОДНЯ: Сумеет ли Воровский победить в "Тондираба" нокаутом?
в ледовом холле "Тондираба" пройдет традиционный бойцовский вечер Number One Fight Show (начало в 20:00).
в ледовом холле "Тондираба" пройдет традиционный бойцовский вечер Number One Fight Show (начало в 20:00).
В главном поединке вечера 31-летний эстонский кикбоксер Максим Воровский (31-5) сразится с французом алжирского происхождения Халифом Хезалом (54-10).
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто