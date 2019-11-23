23.11.2019, 17:20

СЕГОДНЯ: Сумеет ли Воровский победить в "Тондираба" нокаутом?


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Number One Fight Show 22.09.2018
Maxim Vorovski.Foto: Jaanus Lensment

в ледовом холле "Тондираба" пройдет традиционный бойцовский вечер Number One Fight Show (начало в 20:00).

В главном поединке вечера 31-летний эстонский кикбоксер Максим Воровский (31-5) сразится с французом алжирского происхождения Халифом Хезалом (54-10).

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