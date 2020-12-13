13.12.2020, 03:15
СЕГОДНЯ: Сумеет ли Смолдарев победить небитого дагестанца?
13 декабря в Москве пройдет бойцовское шоу АСА 115, одним из участников которого станет эстонский тяжеловес Денис Смолдарев (14-7).
13 декабря в Москве пройдет бойцовское шоу АСА 115, одним из участников которого станет эстонский тяжеловес Денис Смолдарев (14-7).
В поединке предварительного карда 30-летний Смолдарев сразится с непобедимым дагестанцем Эльханом Мусаевым (6-0).
Смолдарев проиграл два последних боя поляку Даниэлю Омельянчуку и чеченскому тяжеловесу Алихану Вахаеву. В случае еще одного поражения ему угрожает увольнение из организации.
Главным событием бойцовского представления в Москве станет поединок двух российских полутяжеловесов: Магомед Исмаилов (16-2), вырубивший летом Александра Емельяненко (28-8), сразится с Иваном Штырковым (17-1).
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