СЕГОДНЯ: Сумеет ли Смолдарев победить небитого дагестанца?

В поединке предварительного карда 30-летний Смолдарев сразится с непобедимым дагестанцем Эльханом Мусаевым (6-0).

Смолдарев проиграл два последних боя поляку Даниэлю Омельянчуку и чеченскому тяжеловесу Алихану Вахаеву. В случае еще одного поражения ему угрожает увольнение из организации.

Главным событием бойцовского представления в Москве станет поединок двух российских полутяжеловесов: Магомед Исмаилов (16-2), вырубивший летом Александра Емельяненко (28-8), сразится с Иваном Штырковым (17-1).