СЕГОДНЯ: Сумеет ли Петр Ян защитить в США чемпионский титул UFC?

6 марта в Лас-Вегасе пройдет бойцовский турнир UFC 259. Его программа будет очень насыщенной. Пройдут сразу три чемпионских боя.
Чемпион легчайшего дивизиона россиянин Петр Ян (15-1) проведет первую защиту титула против американца Алджамейна Стерлинга (19-3). На церемонии взвешивания Ян пообещал разобраться с кучерявой головой соперника.
В главном бою вечера 31-летний чемпион среднего веса нигериец Исраэль Адесанья (20-0) постарается победить 38-летнего чемпиона полутяжеловесов поляка Яна Блаховича (27-8).
В со-главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес (20-4) проверит на прочность австралийку Меган Андерсон (11-4).
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