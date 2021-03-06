06.03.2021, 17:20

СЕГОДНЯ: Сумеет ли Петр Ян защитить в США чемпионский титул UFC?

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СЕГОДНЯ: Сумеет ли Петр Ян защитить в США чемпионский титул UFC?
Petr Yan AFP

6 марта в Лас-Вегасе пройдет бойцовский турнир UFC 259. Его программа будет очень насыщенной. Пройдут сразу три чемпионских боя.

Чемпион легчайшего дивизиона россиянин Петр Ян (15-1) проведет первую защиту титула против американца Алджамейна Стерлинга (19-3). На церемонии взвешивания Ян пообещал разобраться с кучерявой головой соперника.

В главном бою вечера 31-летний чемпион среднего веса нигериец Исраэль Адесанья (20-0) постарается победить 38-летнего чемпиона полутяжеловесов поляка Яна Блаховича (27-8).

В со-главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес (20-4) проверит на прочность австралийку Меган Андерсон (11-4).

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