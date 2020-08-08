СЕГОДНЯ: Смолдарев проведет бой с офицером Росгвардии. Кто победит?

Смолдарев оказался единственным зарубежным участником, сумевшим преодолеть российскую границу и прибыть в столицу Чечни.

Накануне боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Смолдарев показал на весах 114 кг, офицер Росгвардии Вахаев (он служит в чеченском СОБРе) оказался тяжелее - 119 кг.

По оценке экспертов, явным фаворитом боя считается Вахаев, который выиграл 5 последних боев. К тому же у чеченского тяжеловеса не было недостатка в спарринг-партнерах. Смолдарев для подготовки к боям выезжал раньше в Россию, но из-за пандемии коронавируса он вынужден был готовиться дома.

Те же эксперты считают, что Вахаев неважно выглядит в борьбе. Рискнет ли Смолдарев перевести соперника в партер? Или все решит бой в стойке. В битве тяжеловесов, где исход поединка может решить один-два удара, не всегда побеждает фаворит.