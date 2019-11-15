15.11.2019, 00:15

СЕГОДНЯ: Смолдарев против Омельянчука. Кто победит в Варшаве?


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Denis Smoldarev
Denis SmoldarevFoto: facebook.com/acamma

15 ноября в Варшаве пройдет бойцовское шоу АСА 101. В одном из главных боев вечера эстонский мастер смешанных единоборств Денис Смолдарев (14-5) сразится с польским тяжеловесом Даниэлем Омельянчуком (22-9).

За сутки до представления состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Смолдарев показал на весах 110 кг, вес польского бойца 117 кг.

Бой Смолдарев - Омельянчук начнется в польской столице ориентировочно в 22:30.

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