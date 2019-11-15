СЕГОДНЯ: Смолдарев против Омельянчука. Кто победит в Варшаве?

Denis Smoldarev Foto: facebook.com/acamma

15 ноября в Варшаве пройдет бойцовское шоу АСА 101. В одном из главных боев вечера эстонский мастер смешанных единоборств Денис Смолдарев (14-5) сразится с польским тяжеловесом Даниэлем Омельянчуком (22-9).