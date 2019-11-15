15.11.2019, 00:15
СЕГОДНЯ: Смолдарев против Омельянчука. Кто победит в Варшаве?
15 ноября в Варшаве пройдет бойцовское шоу АСА 101. В одном из главных боев вечера эстонский мастер смешанных единоборств Денис Смолдарев (14-5) сразится с польским тяжеловесом Даниэлем Омельянчуком (22-9).
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