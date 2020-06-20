СЕГОДНЯ: Русский против американца. Кто выиграет битву тяжеловесов UFC?

За сутки до боя прошла традиционная церемония взвешивания участников. Волков показал на весах 112 кг, Блэйдс оказался тяжелее - 118 кг.

Драматичное поражение Волкова

31-летний Волков завоевал чемпионские пояса в американском промоушене Bellator (2012) и в российской организации М-1, победив в 2016 году удушающим приемом представителя Эстонии Дениса Смолдарева.

Вскоре Волков отправился покорять сильнейшую организацию смешанных единоборств UFC. Он выиграл в американском промоушене 4 боя подряд. Россиянина рассматривали в качестве одного из претендентов на чемпионский пояс, однако в октябре 2018 года в рамках UFC 229, где главным событием был поединок Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, москвич потерпел драматичное поражение от американца Деррика Льюиса: российский тяжеловес был очень близок к победе, но на последних секундах 3-раундового поединка пропустил тяжелый удар и выбыл из гонки за чемпионский титул.

Крепкий борец с хорошим ударом

29-летний Блэйдс начал выступать в смешанных единоборствах относительно недавно - первый бой он провел в 2014 году. Прежде американец успешно выступал в борьбе. Оба поражения в смешанных единоборствах Блэйдс потерпел от франко-камерунского бойца Франсиса Нганну.

Американец одержал в смешанных единоборствах 13 побед, причем 10 он завершил нокаутом. Накануне поединка Волков заявил, что Блэйдс попытается его одолеть за счет борьбы в партере, а в стойке россиянин попытается перебить соперника.

Бой Волков - Блэйдс состоится в ночь на 21 июня (ориентировочное начало по эстонскому времени в 05:00).