СЕГОДНЯ: Пытавшийся попасть в Эстонию Дацик проведет первый бой после отсидки

40-летний Дацик известен не только благодаря спортивным выступлениям. Его имя не раз фигурировало в разделах криминальной хроники. Ограбление, нападение на проституток, незаконное пересечение границы - биография у уроженца Сланцев богатая.

Вышел на волю по УДО

В декабре 2019 года Дацик с товарищем пытались на лодке пересечь российско-эстонскую границу по реке Нарва. Эстонские пограничники задержали эту парочку и передали их российской стороне.

Дацик получил 1 год колонии строгого режима, но минувшей осенью он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено - на свободу Дацик вышел на месяц раньше положенного срока в ноябре.

Нокаутировал Орловского

Наибольшую известность Дацику в мире единоборств принес бой с белорусом Андреем Орловским (30-19). Для обоих бойцов это был дебютный бой, который Дацик выиграл нокаутом.

Спортивная карьера Дацика неоднократно прерывалась отсидками, а Орловский уехал в США, где в 2005 году стал чемпионом UFC в тяжелом весе - белорус до сих пор выступает в американском промоушене.

Бой Дацик - Дижон пройдет по правилам бокса в 4-раундовом формате. За сутки до поединка состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Вес Дацика 128 кг, Дижон показал на весах 93 кг.

В рамках вечера пройдет еще один выставочный бой боксеров-супертяжеловесов. Пауэрлифтер Михаил Кокляев (в 2019 году его нокаутировал в первом раунде Александр Емельяненко) сразится с блогером Артемом Тарасовым. На взвешивании стронгмен перевесил соперника на 45 кило.

Главным событием боксерского вечера в Красногорске станет 10-раундовый поединок профессионалов: российский средневес Федор Чудинов (23-2) сразится с представителем Малави Айзеком Чилемба (26-7). На кону в этом поединке чемпионский пояс WBA Gold, которым владеет Чудинов.