СЕГОДНЯ: Макгрегор получит за бой с американцем 3 млн долларов

Для 31-летнего Макгрегора это будет первый бой с октября 2018 года, когда он в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Атлетическая комиссия штата Невада объявила гонорары бойцов. Макгрегор получит за предстоящий бой 3 млн долларов. Его соперник - 200 000 USD. В случае победы над Макгрегором 36-летний американский ветеран получит дополнительный бонус 200 000.

Из других событий вечера отметим поединок 42-летнего российского тяжеловеса Алексея Олейника (42-13) с американским бойцом Морисом Грином (8-3).

Гонорар Олейника, проигравшего два последних боя нокаутом, составит за этот поединок 75 000 долларов. Еще столько же он получит в случае победы. Гарантированное вознаграждение 33-летнего Грина - 30 000 долларов.