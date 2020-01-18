СЕГОДНЯ: Макгрегор получит за бой с американцем 3 млн долларов

18 января в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (21-4) встретится с американцем Дональдом Серроне (36-13).
Для 31-летнего Макгрегора это будет первый бой с октября 2018 года, когда он в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Атлетическая комиссия штата Невада объявила гонорары бойцов. Макгрегор получит за предстоящий бой 3 млн долларов. Его соперник - 200 000 USD. В случае победы над Макгрегором 36-летний американский ветеран получит дополнительный бонус 200 000.
Из других событий вечера отметим поединок 42-летнего российского тяжеловеса Алексея Олейника (42-13) с американским бойцом Морисом Грином (8-3).
Гонорар Олейника, проигравшего два последних боя нокаутом, составит за этот поединок 75 000 долларов. Еще столько же он получит в случае победы. Гарантированное вознаграждение 33-летнего Грина - 30 000 долларов.
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