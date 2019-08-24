СЕГОДНЯ: Ковалев проведет бой с небитым британцем. Кто победит?

36-летний Ковалев впервые проведет бой в Челябинске, где он начал заниматься боксом. 28-летний британец намерен продолжить свою беспроигрышную серию на Урале.

На стороне российского полутяжеловеса опыт, козырем британца является скорость.

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.