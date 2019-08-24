24.08.2019, 00:45

СЕГОДНЯ: Ковалев проведет бой с небитым британцем. Кто победит?

 (2)
rus.delfi.ee
EST 2
Sergei Kovalev vs Anthony Yarde
Sergei Kovalev vs Anthony YardeFoto: vk.com/kovalboxer

24 августа в Челябинске пройдет вечер профессионального бокса. Главным событием станет бой чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (33-3) с британцем Энтони Ярдом (18-0).

36-летний Ковалев впервые проведет бой в Челябинске, где он начал заниматься боксом. 28-летний британец намерен продолжить свою беспроигрышную серию на Урале.

На стороне российского полутяжеловеса опыт, козырем британца является скорость.

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: