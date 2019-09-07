07.09.2019, 20:20

СЕГОДНЯ: Хабиб против Порье. Кто выиграет чемпионский пояс в Эмиратах?

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Khabib vs Poirier
Khabib vs PoirierFoto: Instagram

В Абу-Даби проходит турнир UFC 242. Главный поединок вечера состоится в легком дивизионе: действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов (27-0) выйдет в октагон против временного чемпиона американца Дастина Порье (25-5). Поединок начнется ориентировочно в 23:00.

Для Хабиба это будет первый поединок после 9-месячной дисквалификации за драку с командой Конора Макгрегора в октябре прошлого года. Поскольку Хабиб не мог проводить бои и защищать свой титул, то UFC учредила титул временного чемпиона. Его завоевал весной Порье, выигравший 5-раундовый бой у своего соотечественника Макса Холлоуэя.

Впервые за последние годы секундировать российскому бойцу будет отец Абдулманап Нурмагомедов. Он не появлялся в углу сына несколько лет из-за проблем с американской визой.

На турнире в Абу-Даби выступают еще несколько российских бойцов. Муслим Салихов в первом раунде нокаутировал жестким боковым ударом канадца Нордина Талеба.

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