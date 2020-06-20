СЕГОДНЯ: Где смотреть битву тяжеловесов UFC Волков - Блэйдс?

За сутки до боя прошла традиционная церемония взвешивания участников. Волков показал на весах 112 кг, Блэйдс оказался тяжелее - 118 кг.

Драматичное поражение Волкова

31-летний Волков завоевал чемпионские пояса в американском промоушене Bellator (2012) и в российской организации М-1, победив в 2016 году удушающим приемом представителя Эстонии Дениса Смолдарева.

Вскоре Волков отправился покорять сильнейшую организацию смешанных единоборств UFC. Он выиграл в американском промоушене 4 боя подряд. Россиянина рассматривали в качестве одного из претендентов на чемпионский пояс, однако в октябре 2018 года в рамках UFC 229, где главным событием был поединок Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, москвич потерпел драматичное поражение от американца Деррика Льюиса: российский тяжеловес был очень близок к победе, но на последних секундах 3-раундового поединка пропустил тяжелый удар и выбыл из гонки за чемпионский титул.

Крепкий борец с хорошим ударом

29-летний Блэйдс начал выступать в смешанных единоборствах относительно недавно - первый бой он провел в 2014 году. Прежде американец успешно выступал в борьбе. Оба поражения в смешанных единоборствах Блэйдс потерпел от франко-камерунского бойца Франсиса Нганну.

Американец одержал в смешанных единоборствах 13 побед, причем 10 он завершил нокаутом. Накануне поединка Волков заявил, что Блэйдс попытается его одолеть за счет борьбы в партере, а в стойке россиянин попытается перебить соперника.

По оценке букмекеров, явным фаворитом предстоящего поединка является американский мастер смешанных единоборств. Котировка на его победу 1.25, тогда как коэффициент на возможный успех Волкова 4.20.

Бой Волков - Блэйдс состоится в ночь на 21 июня (ориентировочное начало по эстонскому времени в 05:00). Прямую трансляцию можно наблюдать на телеканале TV3 Sport.