СЕГОДНЯ: Емельяненко поддержал Путина и готов боксировать со штангистом
В Москве пройдет бойцовское шоу, главным событием которого станет боксерский поединок тяжеловеса ММА Александра Емельяненко против штангиста и пауэрлифтера Михаила Кокляева.
В Москве пройдет бойцовское шоу, главным событием которого станет боксерский поединок тяжеловеса ММА Александра Емельяненко против штангиста и пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Поединок проходит под эгидой Федерации бокса России. Формат боя - 4 раунда по 3 минуты. Победитель получит 1 млн рублей (14 200 евро), проигравший - в два раза меньше.
Победа за 5 секунд?
В победе Емельяненко никто из экспертов не сомневается. Интрига поединка
- сколько продержится на ринге Кокляев.
Сам Емельяненко в одном из интервью перед боем заявил, что может нокаутировать своего соперника за 5 секунд? Правда, такой быстрый исход вряд ли порадует публику. Она хочет увидеть зрелище.
Спасибо Путину
Перед боем с Кокляевым 38-летний тяжеловес ММА поддержал президента России Владимира Путина.
"Нравится ли мне время, в которое я живу? Прекрасное время. Замечательное время. Много людей несогласных, недовольных, ненавистных. Но мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу", - цитирует "Чемпионат" Емельяненко.
"Не каждый понимает, как ему приходится на мировой арене противостоять всем ненавистным гражданам, которые хотят опорочить Россию. Ещ, получается, и внутри граждане чем-то недовольны. Пускай назовут мне время, когда жилось им лучше".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кошмар «Русского богатыря». Нокаут за секунду до конца боя
Нашли тело в реке: подробности убийства пропавшей школьницы
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Житель Молдовы зверски избил девочку, заподозрив в краже. Видео