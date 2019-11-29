СЕГОДНЯ: Емельяненко поддержал Путина и готов боксировать со штангистом

Поединок проходит под эгидой Федерации бокса России. Формат боя - 4 раунда по 3 минуты. Победитель получит 1 млн рублей (14 200 евро), проигравший - в два раза меньше.

Победа за 5 секунд?

В победе Емельяненко никто из экспертов не сомневается. Интрига поединка

- сколько продержится на ринге Кокляев.

Сам Емельяненко в одном из интервью перед боем заявил, что может нокаутировать своего соперника за 5 секунд? Правда, такой быстрый исход вряд ли порадует публику. Она хочет увидеть зрелище.

Спасибо Путину

Перед боем с Кокляевым 38-летний тяжеловес ММА поддержал президента России Владимира Путина.

"Нравится ли мне время, в которое я живу? Прекрасное время. Замечательное время. Много людей несогласных, недовольных, ненавистных. Но мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу", - цитирует "Чемпионат" Емельяненко.

"Не каждый понимает, как ему приходится на мировой арене противостоять всем ненавистным гражданам, которые хотят опорочить Россию. Ещ, получается, и внутри граждане чем-то недовольны. Пускай назовут мне время, когда жилось им лучше".