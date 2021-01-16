СЕГОДНЯ: Будет битва или договорняк? Как закончится бой Стариков - Богатов?

Фаворитом предстоящего боя является Стариков. Уроженец Перми 9 раз становился чемпионом Эстонии среди любителей (1995-2004). На профессиональном ринге Альберт провел 37 боев, в которых одержал 16 побед.

Послужной список Богатова (именно он был инициатором проведения ретро- поединка) выглядит поскромнее. Сергей выиграл чемпионат Эстонии в 1995 году, еще два раза становился бронзовым призером.

Формат боя - 5 раундов по 2 минуты. Выдержат ли ветераны всю дистанцию поединка или бой завершится досрочно? Ждать ли зрителям нокаута или будет зафиксирована джентльменская ничья?

Главным событием боксерского вечера станет поединок Миркко Мойсара (6-5) с украинцем Артемом Ляшевичем (2-0). За последние месяцы это будет второй поединок средневесов. В октябре бой 30-летнего Мойсара с 24-летним украинцем завершился вничью.

Эстонско-украинское противостояние пройдет в субботу еще в одной паре. 31-летний Каупо Арро (5-1) выйдет на ринг спортхолла "Калев" против 26-летнего Ярослава Юрова (2-1). Оба боксера свои последние поединки провели в 2018 году.

Из-за пандемии боксерский вечер пройдет без зрителей. Прямую телетрансляцию можно будет наблюдать на телеканале ТВ 6 (начало в 19:00).