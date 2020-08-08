08.08.2020, 18:25

СЕГОДНЯ: Битва тяжеловесов в США: Олейник легче Льюиса на 17 кило


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СЕГОДНЯ: Битва тяжеловесов в США: Олейник легче Льюиса на 17 кило
Aleksei OleinikMike Stobe/Getty Images/AFP

В Лас-Вегасе состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 174, главным событием которого станет бой между американцем Дерриком Льюисом (23-7) и российским тяжеловесом Алексеем Олейником (59-13).

Льюис показал на весах 120 килограммов, Олейник оказался значительно легче соперника - 102 кило.

Эксперты считают 35-летнего американца явным фаворитом боя. 43-летний Олейник вряд ли перебьет Льюиса в стойке, но в борьбе у россиянина есть шанс завершить поединок в свою пользу.

Накануне боя Льюис выложил в социальные сети видеоролик, на котором он плюет в еду российского бойца.

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