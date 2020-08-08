СЕГОДНЯ: Битва тяжеловесов в США: Олейник легче Льюиса на 17 кило

В Лас-Вегасе состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 174, главным событием которого станет бой между американцем Дерриком Льюисом (23-7) и российским тяжеловесом Алексеем Олейником (59-13).
Льюис показал на весах 120 килограммов, Олейник оказался значительно легче соперника - 102 кило.
Эксперты считают 35-летнего американца явным фаворитом боя. 43-летний Олейник вряд ли перебьет Льюиса в стойке, но в борьбе у россиянина есть шанс завершить поединок в свою пользу.
Накануне боя Льюис выложил в социальные сети видеоролик, на котором он плюет в еду российского бойца.
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