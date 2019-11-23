СЕГОДНЯ: Битва тяжеловесов в Лас-Вегасе. Уайлдер против Ортиса

Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (41-0) проведет в Лас-Вегасе очередную защиту чемпионского пояса в поединке против кубинца Даниэля Ортиса (31-1).
Предстоящий поединок называют битвой нокаутеров. Уайлдер 40 боев завершил досрочно, у его соперника 26 поединков выигранных нокаутом.
34-летний Уайлдер завладел чемпионским поясом в 2015 году. В поединке с 40-летним Ортисом он в 10-й раз будет защищать свой титул.
Накануне боя прошла церемония взвешивания боксеров. Уайлдер показал на весах 99 кг, Ортис оказался тяжелее - 107 кг.
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