СЕГОДНЯ: Битва тяжеловесов в Лас-Вегасе. Уайлдер против Ортиса

Предстоящий поединок называют битвой нокаутеров. Уайлдер 40 боев завершил досрочно, у его соперника 26 поединков выигранных нокаутом.

34-летний Уайлдер завладел чемпионским поясом в 2015 году. В поединке с 40-летним Ортисом он в 10-й раз будет защищать свой титул.

Накануне боя прошла церемония взвешивания боксеров. Уайлдер показал на весах 99 кг, Ортис оказался тяжелее - 107 кг.