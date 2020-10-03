СЕГОДНЯ: Андрей Манзоло проведет бой с одноклубником Конора

Соперником Манзоло будет 39-летний ирландский нокаутер Чарли Уорд (8-4). Для эстонского бойца это второй поединок под эгидой Bellator. Год назад он проиграл в Лондоне удушающим приемом британцу Кенту Кауппинену в первом раунде.

Сенсационное поражение Манзоло в "Тондираба"

В этом году Манзоло успел провести два боя в феврале. Сначала он неожиданно проиграл в Таллинне на первой минуте поединка Дмитрию Иванову (5-6).

Через неделю после поражения в "Тондираба" Манзоло завоевал пояс в британском промоушене, выиграв в первом раунде у Дэвида Раунда (16-24).

Смертельный нокаут

Ирландец Уорд, с которым предстоит сразиться Манзоло, обладает хорошо поставленным ударом. Большинство боев одноклубник Конора Макгрегора выиграл нокаутом.

Имя Уорда связано с одним трагическим инцидентом. В апреле 2016 года ирландец нокаутировал дома в третьем раунде 28-летнего Жоао Карвальо. Через 20 минут после боя португальскому бойцу ММА стало плохо. Он был срочно доставлен в один из госпиталей Дублина, где через два дня скончался в результате травмы головы, полученной в октагоне.

Вскоре после того поединка Уорда подписал сильнейший промоушен смешанных единоборств UFC. В Абсолютном бойцовском чемпионате ирландец провел два боя, оба которых он проиграл в первом раунде. И с ним расстались.

Поединок Манзоло - Уорд станет одним из главных событий бойцовского вечера Bellator Milan 3.