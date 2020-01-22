"Саша зашел со стволом в супермаркет". Боец ММА - об инциденте с Емельяненко

"Знаете ли вы, что Саша Емельяненко зашел со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым? Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести. Не знаю, настоящий был ствол или нет. Люди приехали и удалили всю информацию с жесткого диска. После этого Емельяненко отвезли на капельницы", — сказал Смоляков в интервью YouTube-каналу "Вестник MMA"».

Напомним, Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка.

Накануне стало известно, что Емельяненко 21 января был арестован на 7 суток за нарушение общественного порядка в Анапе.