Русский боксер получил срок за избиение американки и ее собаки

Инцидент произошел в июне 2018 года. Фронтц утверждала, что познакомилась с Ковалевым на вечеринке по случаю открытия боксерского зала в городке Биг-Бер (штат Калифорния), где боксер проводил подготовку к очередному поединку.

Сексуально домогался

Вскоре они переместились в арендованный домик, где Ковалев, по заявлениям модели, ее сексуально домогался. Ковалев ударил Фронтц кулаком по лицу и пнул ногой ее собаку.

У американской модели оказался сломан нос, а также было диагностировано сотрясение мозга.

3 года условно

Боксеру грозило четыре года заключения, но он пошел на сделку с прокуратурой, признав свою вину. Россиянин получил 3 года условно. Ковалев заплатил 220 долларов судебных издержек и обязался пройти программу по управлению гневом.

Фронтц, в свою очередь, подала еще один судебный иск, пытаясь взыскать с боксера 650 000 долларов, которые, как утверждает потерпевшая, Ковалев обязался ей выплатить. Пострадавшая пока получила только 250 000 долларов.

Свой последний бой проживающий в США уральский боксер провел в конце 2019 года, проиграв нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.

Лучший период боксерской карьеры Ковалева 2014-2016 годы, когда он был чемпионом мира сразу по трем версиям (WBO/IBF/WBA).