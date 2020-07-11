Русский боец дерется за пояс с бывшим чемпионом UFC. Где смотреть?
Предстоящей ночью на "Бойцовском острове" в Эмиратах пройдет турнир UFC 251, в программе которого сразу три поединка за чемпионский пояс.
Предстоящей ночью на "Бойцовском острове" в Эмиратах пройдет турнир UFC 251, в программе которого сразу три поединка за чемпионский пояс.
Главным событием представления станет бой в полусреднем весе между действующим чемпионом американцем нигерийского происхождения Камару Усманом (16-1) и американцем Хорхе Масвидалем 35-13).
Бой-реванш за чемпионский титул UFC в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски (21-1)и американцем Максом Холлоуэем (21-5) станет одним из со-главных событий.
Вторым со-главным событием станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном (14-1) и бывшим чемпионом в полулегком весе бразильцем Жозе Альдо (28-6).
В программе бойцовского турнира несколько женских поединков. Отметим бой бразильянки Джессики Андраде (20-7) с американкой Роуз Намаюнас (8-4).
Прямую трансляцию бойцовского турнира можно увидеть на телеканале ТV3 Sport (начало в 05:00).
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове
6 веских причин отказаться от душевой кабины
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось