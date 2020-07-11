Русский боец дерется за пояс с бывшим чемпионом UFC. Где смотреть?

Главным событием представления станет бой в полусреднем весе между действующим чемпионом американцем нигерийского происхождения Камару Усманом (16-1) и американцем Хорхе Масвидалем 35-13).

Бой-реванш за чемпионский титул UFC в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски (21-1)и американцем Максом Холлоуэем (21-5) станет одним из со-главных событий.

Вторым со-главным событием станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном (14-1) и бывшим чемпионом в полулегком весе бразильцем Жозе Альдо (28-6).

В программе бойцовского турнира несколько женских поединков. Отметим бой бразильянки Джессики Андраде (20-7) с американкой Роуз Намаюнас (8-4).

Прямую трансляцию бойцовского турнира можно увидеть на телеканале ТV3 Sport (начало в 05:00).