Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов

В ролике Трамп желает удачи Ковингтону в его предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В конце видео звезда промоушена жмет руку американскому лидеру и подносит ее к своему лицу. Это озадачило пользователей. Некоторые в шутку предположили, что Ковингтон попытался поцеловать руку Трампа, но в последний момент не решился.
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