Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов

В ролике Трамп желает удачи Ковингтону в его предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В конце видео звезда промоушена жмет руку американскому лидеру и подносит ее к своему лицу. Это озадачило пользователей. Некоторые в шутку предположили, что Ковингтон попытался поцеловать руку Трампа, но в последний момент не решился.
Бесстыдство: что творится на пляжах в Сочи
В Самаре ТЦ и общественный транспорт начали проверять на КВИ
Аймагамбетов в толпе без маски - полиция и санэпидемиологи
Очереди «скорых» с COVID-пациентами попали на видео