Россиянин Бетербиев победил нокаутом и стал чемпионом мира в полутяжелом весе(3)
Россиянин Артур Бетербиев победил нокаутом украинца Александра Гвоздика и завоевал чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBC.
Россиянин Артур Бетербиев победил нокаутом украинца Александра Гвоздика и завоевал чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBC.
Бой проходил в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) на арене Liacouras Center. Оба боксера до этого не проигрывали. Более того Артур Бетербиев, владевший к тому времени поясом чемпиона по версии IBF, все свои 14 боев выиграл нокаутом. Показатели Гвоздика были — 17 боев, 17 побед (14 нокаутом).
В десятом раунде россиянин трижды отправлял украинца на настил и рефери остановил бой.
”Хочу поблагодарить Россию и Украину. Ничего страшного для моего соперника не случилось. Гвоздик сегодня проиграл, а завтра выиграет. Это бокс. Сегодня кто-то должен был выйти из этого боя проигравшим”, — цитирует Бетербиева Sports.ru.
Следующий бой Бетербиева пройдет в начале 2020 года против Мэнга Фанлунга из Китая.
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